UEFA Nations League, il programma della prima giornata (Di lunedì 31 agosto 2020) UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia con Bosnia, Olanda e Polonia. ROMA – UEFA Nations League, calendario, risultati e classifiche. Italia inserita nel Gruppo 1 con Bosnia-Erzegovina, Olanda e Polonia. UEFA Nations League, Lega A Di seguito il resoconto completo della Lega A. Gruppo 1 1^ giornataOlanda-Polonia (4/9)Italia-Bosnia Erzegovina (4/9) Classifica: Bosnia-Erzegovina, Italia, Olanda, Polonia 0 Gruppo 2 1^ giornataDanimarca-Belgio (5/9)Islanda-Inghilterra (5/9) Classifica: Belgio, Danimarca, Inghilterra, Islanda 0 Gruppo 3 Portogallo-Croazia (5/9)Svezia-Francia (5/9) Classifica: Croazia, Francia, Portogallo, ... Leggi su newsmondo

