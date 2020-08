Supercoppa Femminile: domani e mercoledì il secondo turno (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA -Tre scontri diretti per delineare le avversarie dell'Imoco Volley Conegliano verso la conquista della Supercoppa Italiana 2020. Tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre le cinque squadre vincitrici ... Leggi su corrieredellosport

ROMA-Tre scontri diretti per delineare le avversarie dell’Imoco Volley Conegliano verso la conquista della Supercoppa Italiana 2020. Tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre le cinque squadre vincitrici ...

Supercoppa Femminile: si giocano i quarti

Domani e mercoledì l'Imoco Conegliano, già qualificata alla Final Four, conoscerà le avversarie che cercheranno di contenderle il primo trofeo della stagione ROMA-Tra domani e mercoledì sera si decide ...

