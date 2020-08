Serie A al via, Ferrero: “Facciamo entrare metà spettatori allo stadio. Anche il 40% va bene” (Di lunedì 31 agosto 2020) La Serie A 2020-21 dovrebbe delinearsi quest'oggi quando a seguito del consiglio di Lega dovrebbe decidersi la data d'inizio. A margine della riunione, come riporta Calcio e Finanza, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha fatto il punto Anche sulla questione tifosi.Ferrero: "Stadi aperti per metà al pubblico"caption id="attachment 393347" align="alignnone" width="717" Sampdoria Ferrero (getty images)/caption"Basta con il pallone nel deserto! Il calcio senza pubblico non ha senso, è il momento di riaprire gli stadi", ha sentenziato Ferrero. "Non so cosa stiamo aspettando per riaprire. Non si può fare il paragone degli stadi con le discoteche che sono al chiuso o quasi. Il nostro spettacolo è in spazi sempre ampi e ... Leggi su itasportpress

Gazzetta_it : #Juve, via al raduno. Oggi alla #Continassa inizia l'era di #Pirlo, il predestinato - ItaSportPress : Serie A al via, Ferrero: 'Facciamo entrare metà spettatori allo stadio. Anche il 40% va bene' -… - Zcfnews : Serie A femminile. La Fiorentina vince in rimonta a Napoli, successo della Roma, sconfitta di nuovo l’Inter di Sorb… - Leccezionaleit : Serie B, il calendari0 2020/'21 entro dieci giorni - lalmeida23 : Cagliari, dall'Angola sono sicuri: 'Luvumbo è pronto per la Serie A' -

Ultime Notizie dalla rete : Serie via «La promozione in serie A dello Spezia è un sogno che si avvera, ora via a nuovi progetti» Il Secolo XIX Giulio Dinatale vestira' la maglia della Virtus Kleb Ragusa

Si arricchisce il roster della Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di basket di serie B. Alla corte di coach Bocchino fa il suo ingresso il ragusano Giulio Dinatale. Dinatale, classe 2 ...

Serie A De Laurentiis: “Il calcio italiano va rivisitato con regole diverse”

Serie A De Laurentiis – Si avvicina la data della ripartenza della Serie A. Salvo imprevisti, infatti, il 19 settembre si ritorna in campo. Ma bisognerà monitorare la situazione dei calciatori che neg ...

Si arricchisce il roster della Virtus Kleb Ragusa in vista del prossimo campionato di basket di serie B. Alla corte di coach Bocchino fa il suo ingresso il ragusano Giulio Dinatale. Dinatale, classe 2 ...Serie A De Laurentiis – Si avvicina la data della ripartenza della Serie A. Salvo imprevisti, infatti, il 19 settembre si ritorna in campo. Ma bisognerà monitorare la situazione dei calciatori che neg ...