Scuola, Anief: “I docenti italiani sono i più vecchi, meno pagati e considerati d’Europa” (Di lunedì 31 agosto 2020) (Teleborsa) – “La gente considera gli insegnanti i paria del pubblico impiego”. A dirlo è l’esperto di malattie professionali Vittorio Lodolo D’Oria sottolineando come nel nostro Paese i docenti siano i “più anziani e peggio pagati d’Europa”. In tale contesto per l’Anief “l’emergenza Covid-19 deve essere anche un momento di riflessione per capire che il personale scolastico va valorizzato e svecchiato, considerandolo come una categoria da tutelare”. Tuttavia, per il giovane sindacato, le ultime decisioni del Governo non sembrano andare in questo verso. “Negli ultimi protocolli istituzionali sul rientro in classe – spiega l’Anief – ci si è dimenticati dei lavoratori fragili della ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - "La gente considera gli insegnanti i paria del pubblico impiego". A dirlo è l'esperto di malattie professionali Vittorio Lodolo D'Oria sottolineando come nel nostro Paese i docenti siano ...

Assunzioni precari da “chiamata veloce”: c’è tempo fino al 2 settembre per candidarsi

Entra nel vivo la “call veloce”, il sistema informatizzato di immissione in ruolo 2020/2021 che permette di spostarsi di provincia e regione per ottenere più facilmente l’immissione in ruolo perché ag ...

