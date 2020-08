Sampdoria, Depaoli: «Quest’anno faremo meglio» (Di martedì 1 settembre 2020) Fabio Depaoli ha parlato durante la presentazione della nuova maglia: le dichiarazioni dell’esterno della Sampdoria Fabio Depaoli, esterno della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport durante la presentazione della nuova maglia. STAGIONE – «Sicuramente è stata una stagione un po’ travagliata, tra alti e bassi. Quest’anno cercheremo di avere più alti, provando a migliorare il piazzamento in classifica». RANIERI – «Sicuramente lavorare dall’inizio con lo stesso mister ci consente di avere chiare le idee sin da subito. È arrivato in corsa e ci ha messo un po’ più tempo per farsi capire, quest’anno potremo fare meglio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

È stato inaugurato oggi il Macron Store in via Canevari 162. Un nuovo punto di riferimento a Genova per i tifosi della Sampdoria e per gli amanti dello sport. Al taglio del nastro del negozio monomarc ...