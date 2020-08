Salta sul dorso di uno squalo balena e prova a cavalcarlo. Critiche dalle associazioni animaliste (Di lunedì 31 agosto 2020) Il video, girato in Arabia Saudita, mostra un uomo che si tuffa dalla sua barca sul dorso di uno squalo balena e cerca di scavalcarlo. La scena, ripresa dagli amici che si trovavano in barca con lui, è stata poi pubblicata su Twitter e ha fatto il giro del mondo. Non sono mancate le Critiche da parte delle associazioni animaliste che hanno definito il comportamento grave e pericoloso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

thewaterflea : RT @TerreImpervie: Se andate sul loro sito la cronistoria arriva fino al 1937 e poi oplà si salta al 1947, manco ricordano il Cavalierato d… - TerreImpervie : Se andate sul loro sito la cronistoria arriva fino al 1937 e poi oplà si salta al 1947, manco ricordano il Cavalier… - Shoujofan : Arabia Saudita, salta sul dorso dello squalo balena e lo cavalca: la scena nel Mar Rosso - repubblica : Salta sul dorso dello squalo balena nel Mar Rosso e lo cavalca - raspa90 : RT @rep_ambiente: Arabia Saudita, salta sul dorso dello squalo balena e lo cavalca: la scena nel Mar Rosso -

Ultime Notizie dalla rete : Salta sul Salta sul dorso di uno squalo balena e prova a cavalcarlo. Critiche dalle associazioni animaliste Il Fatto Quotidiano Scandalo in spiaggia a Castellammare: coppia fa l’amore e il video finisce sul web

Hanno dato scandalo le troppo esplicite effusioni che si sono scambiate una coppia distesa sulla spiaggia del lungomare di Castellammare di Stabia, diventato ormai un lido “mappatella” nonostante il d ...

Salta la salita al Monviso per colpa del maltempo: Alessandro Ghiberti ne fa una parodia che spopola in rete

Del resto nessuno può - per ora - intervenire sul meteo. E allora, l'avventura saltata per il maltempo, la salita al Monviso preparata a lungo da un gruppo di amici e non realizzata, si trasforma in ...

Hanno dato scandalo le troppo esplicite effusioni che si sono scambiate una coppia distesa sulla spiaggia del lungomare di Castellammare di Stabia, diventato ormai un lido “mappatella” nonostante il d ...Del resto nessuno può - per ora - intervenire sul meteo. E allora, l'avventura saltata per il maltempo, la salita al Monviso preparata a lungo da un gruppo di amici e non realizzata, si trasforma in ...