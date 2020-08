Retroscena Blogo: Io e te, la persona positiva è risultata negativa al secondo tampone. E ora? (Di lunedì 31 agosto 2020) Colpo di scena in Rai. La persona del gruppo di lavoro di Io e te che era risultata positiva si è sottoposta al secondo tampone ed è risultata negativa. Lo apprende Blogo. In questi minuti, secondo quanto ci risulta, la Rai starebbe decidendo il da farsi per quanto riguarda il ritorno in onda o meno del programma di Pierluigi Diaco (anche lui negativo al tampone).Retroscena Blogo: Io e te, la persona positiva è risultata negativa al secondo tampone. E ora? pubblicato su TVBlog.it 31 agosto 2020 18:45. Leggi su blogo

toysblogit : Retroscena Blogo: Io e te, la persona positiva è risultata negativa al secondo tampone. E… - GalantoMassimo : +++ RETROSCENA BLOGO: #Ioete, la persona positiva è risultata negativa al secondo tampone. Il programma torna in on… - iamblueyes_ : @tvblogit Io capisco quando succede con i piccoli blog, ma cazzo l’anteprima era de Il Fatto Quotidiano e voi ci sc… - BenedettaEvola : Io e te chiude una settimana prima per Covid - - marcoluci1 : RT @tvblogit: Blogo retroscena: Io e te chiude per Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Blogo La vita in diretta, Raffaella Sallustio al posto di Stefano Rizzelli TVBlog.it Star Wars: Squadrons: col trailer della Gamescom 2020 debutta la campagna 17

Col trailer mostrato durante l'Opening Live Night della Gamescom 2020, debutta la campagna di Star Wars Squadrons e la modalità VR del gioco. Col trailer mostrato durante l'Opening Live Night della Ga ...

Blogo retroscena: Adriano De Maio e Alessio Rocchi supplenti di Rizzelli nel day time di Rai1

Nei corridoi del quinto piano di viale Mazzini è l'argomento del giorno, anzi dei giorni. Da queste colonne ne abbiamo già parlato, ma come tutte le notizie in itinere, ogni giorno giungono nuovi dett ...

Col trailer mostrato durante l'Opening Live Night della Gamescom 2020, debutta la campagna di Star Wars Squadrons e la modalità VR del gioco. Col trailer mostrato durante l'Opening Live Night della Ga ...Nei corridoi del quinto piano di viale Mazzini è l'argomento del giorno, anzi dei giorni. Da queste colonne ne abbiamo già parlato, ma come tutte le notizie in itinere, ogni giorno giungono nuovi dett ...