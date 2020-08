Resident Evil Village: in arrivo un annuncio correlato a PS5? (Di lunedì 31 agosto 2020) Nuove informazioni su Resident Evil Village sarebbero dovute arrivare questo mese, ma ora è chiaro che Capcom ha cambiato i suoi piani.Il noto insider Dusk Golem, che ha correttamente rivelato le informazioni sull'ottavo capitolo principale della serie prima del suo annuncio ufficiale, ha commentato la questione, dicendo che le nuove informazioni su Resident Evil Village sarebbero dovute arrivare durante lo State of Play di agosto di Sony. Con la Gamescom ormai terminata, il gioco sarà probabilmente mostrato al prossimo evento di PlayStation 5, poiché è in cantiere un annuncio legato a Sony.Dusk Golem ha recentemente parlato anche di possibili porting su Nintendo Switch di Resident Evil 2, ... Leggi su eurogamer

