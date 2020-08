PlayStation celebra le esclusive first-party con splendidi wallpaper tra The Last of Us Parte II, Ghost of Tsushima e molti altri (Di lunedì 31 agosto 2020) Ci stiamo avvicinando sempre di più alla fine di un ciclo, con PlayStation 4 che sta per dire addio ai giocatori in favore dell'arrivo di PlayStation 5, console che promette di rivoluzionare il gioco, grazie anche al suo controller DualSense e al suo feedback aptico.Ebbene Sony, per celebrare la console e le sue esclusive first-party, ha deciso di regalare a tutti i fan un serie di wallpaper da utilizzare per cellulare o come sfondo desktop ispirati ai giochi più iconici della società. Tra questi troviamo ovviamente la splendida ambientazione di Ghost of Tsushima, l'intramontabile God of War e le incredibili creature presenti in Horizon Zero Dawn.Oltre a quelli sopracitati troviamo anche Concrete Genie, Death ... Leggi su eurogamer

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation celebra PlayStation: il meglio delle esclusive first party nei wallpaper di Sony Everyeye Videogiochi PlayStation: il meglio delle esclusive first party nei wallpaper di Sony

Dopo aver guardato al futuro e promesso delle nuove acquisizioni di software house in vista di PS5, Sony celebra l'estro creativo degli sviluppatori delle esclusive PlayStation con una ricca collezion ...

DARQ, la Complete Edition arriverà anche su PlayStation 5

DARQ celebra il suo primo compleanno con la Complete Edition, in arrivo a fine anno su console old-gen e next-gen completo dei DLC The Tower e The Crypt. Feardemic e Unfold Games stanno lavorando dura ...

Dopo aver guardato al futuro e promesso delle nuove acquisizioni di software house in vista di PS5, Sony celebra l'estro creativo degli sviluppatori delle esclusive PlayStation con una ricca collezion ...DARQ celebra il suo primo compleanno con la Complete Edition, in arrivo a fine anno su console old-gen e next-gen completo dei DLC The Tower e The Crypt. Feardemic e Unfold Games stanno lavorando dura ...