Orizzonti verticali | un’edizione che fa i conti con il presente e guarda al futuro

Il Festival delle arti sceniche di San Gimignano riduce durata e contenuti, ma mantiene alto il suo appeal culturale Un programma ridotto, per durata e contenuti, realizzato nonostante tutto, per ribadire l'esistenza di un'importante realtà culturale della Toscana. L'ottava edizione del Festival "Orizzonti verticali", svoltasi a San Gimignano dal 27 al 29 agosto scorsi, ha…

Corriere Nazionale

Proseguono i ritratti dell’Osservatorio Globalizzazione, che oggi presenta Walter Bonatti, figura centrale per la storia dell’alpinismo e grande narratore del mondo nei suoi reportage giornalistici d’ ...“Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere/Sentieri di carta” presenta la sua ottava edizione, ma anche la prima di una nuova fase. Tre giorni performativi in programma a San Gimignano (Siena) d ...