“Lo ha riportato il mare”. Ritrovato in spiaggia il cadavere di una ragazza giovanissima (Di lunedì 31 agosto 2020) Il cadavere di una ragazza tra i 20 e i 30 anni d’età è stato Ritrovato oggi nelle acque del mare di San Benedetto del Tronto. Il corpo, secondo le prime informazioni, è stato recuperato da alcuni bagnanti nella zona Sentina, spinto verso terra dalle onde. Si tratta di un vero e proprio giallo, poiché in zona non c’è, al momento, alcuna segnalazione di donna scomparsa. Probabilmente, però, la giovane, che non si sa se sia italiana o di nazionalità straniera, si trovava in mare già da diverse ore, se non dal giorno precedente. Capelli neri lunghi, corporatura normale, indossava un costume da bagno e presenterebbe alcune profonde ferite su una coscia e abrasioni sul volto che però non sarebbero la causa del decesso. È ... Leggi su caffeinamagazine

Tommasolabate : La bravura di una persona, non riesco a chiamarla in altri modi, la si misura nell’umana solidarietà con chi soffre… - LNGL_NGL : “Il taglio dei parlamentari come lo vogliono i grillini limita la democrazia” #Berlusconi che dice ciò è stupefacen… - neverjmind : @jimiyoonie me lo hanno riportato in tl i had to non ho avuto scelta - noeIiekins : che poi mi ha riportato a casa e si è scoperta un'amica di famiglia ma poteva benissimo portarmi in mezzo al nulla e uccidermi non lo so - - Federico_Tonin : @Teomondus @5Brembo @FabioAlbano2 @Cartabellotta Burioni con tutte le figuracce che ha fatto in questi mesi è megli… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo riportato Coronavirus, aumentano i contagi in Gb: 1.715 nuovi casi Affaritaliani.it