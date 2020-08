Il taglio dei parlamentari avvantaggia il centrodestra (Di lunedì 31 agosto 2020) Referendum confermativo, con il taglio dei parlamentari centrodestra avanti e aumenta il potere di ricatto dei partiti minori. La dettagliata analisi dell’Istituto Cattaneo Con il taglio dei parlamentari e una legge elettorale proporzionale, sulla base delle intenzioni di voto di agosto, il centrodestra avrebbe seppur di poco la maggioranza dei seggi in entrambi i rami… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

fattoquotidiano : TAGLIO DEI PARLAMENTARI Meno sono, più lavorano. C’è chi è mancato al 99% delle votazioni E l’attività legislativa… - Mov5Stelle : 'Votare sì al referendum del 20 e 21 settembre per il taglio dei parlamentari è il primo passo per ridisegnare l'as… - mariaederaM5S : Il 20 e il 21 settembre #IOVOTOSÌ. Manca pochissimo al #referendum sul taglio dei parlamentari, un cambiamento che… - GianBoe : RT @mgmaglie: «Sto riflettendo molto sul taglio dei parlamentari. Fatto così, come lo vogliono i grillini, rischia di essere solo un atto d… - _Bluster : RT @spiazzata: Cosa voterete al referendum sul taglio dei parlamentari? Rt per spargere il sondaggio, sto cercando di capire -