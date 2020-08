Grande Fratello Vip, un’attrice nel cast della prossima edizione? (Di lunedì 31 agosto 2020) A poche settimane dall’inizio del Grande Fratello Vip spunta una nuova possibile concorrente del reality. L’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip è sempre più vicina, ma il cast ufficiale ancora non c’è. Per questo motivo nelle scorse settimane sono saltate fuori molte voci su possibili concorrenti del reality. Secondo molti tra i volti noti che potrebbero entrare nella casa del GF c’è anche Cecilia Capriotti, attrice ed ex modella. Roberto Alessi però ci va con i piedi di piombo: nella sua rubrica su Novella 2000 infatti sostiene che la donna ha già partecipato all’Isola dei Famosi, lasciando a casa marito e figlia. Secondo Alessi quindi non è detto che la ... Leggi su bloglive

