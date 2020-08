GP Belgio, Isola: "Safety Car ha determinato le strategie" (Di lunedì 31 agosto 2020) SPA-FRANCORCHAMPS - " La Safety car ha dettato la strategia per la maggior parte dei piloti oggi, spingendoli verso uno stint finale più lungo di quanto ci si aspettasse con pneumatico hard. Per ... Leggi su corrieredellosport

SPA-FRANCORCHAMPS - "La safety car ha dettato la strategia per la maggior parte dei piloti oggi, spingendoli verso uno stint finale più lungo di quanto ci si aspettasse con pneumatico hard. Per questo ...“La safety car ha dettato la strategia per la maggior parte dei piloti oggi, spingendoli verso uno stint finale più lungo di quanto ci si aspettasse con pneumatico hard. Per questo hanno dovuto gestir ...