Eziolino Capuano in campo per Caldoro (Di lunedì 31 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoC’è anche il vulcanico allenatore Eziolino Capuano alla presentazione della lista di Forza Italia a Napoli: Capuano sarà al fianco di Stefano Caldoro, candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Campania, nella campagna elettorale. Capuano è famoso per le sue sfuriate contro i calciatori: sfuriate che sono diventate video virali. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Il #Foggia punta sul vulcanico Eziolino #Capuano come allenatore. Contratto annuale. Con il dg Ninni #Corda un tandem che p…
Il vulcanico allenatore Eziolino Capuano siederà sulla panchina del #Foggia.

Pranzetto a Pugnochiuso per Felleca in compagnia di Maffei. A breve l’incontro con Eziolino Capuano, ottimismo per il ripescaggio in C

Il nuovo Foggia nasce a… Trani. Ecco Ninni Corda a pranzo con Eziolino Capuano, evidentemente un incontro di lavoro per gli ultimi accordi. Il Foggia per la panchina ha scelto Capuano a sorpresa nei g ...Il patron del Foggia, Roberto Felleca sotto il sole del Gargano. Pranzo a Pugnochiuso per l’imprenditore sardo in compagnia del delegato allo Sport per il Comune di Foggia, Danilo Maffei. Qualche ora ...