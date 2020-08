DI Maio, pronti a votare l.elettorale già domani (Di lunedì 31 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 31 AGO - "Per quanto riguarda la legge elettorale, come ho già ribadito infinite volte, il M5S rispetta sempre i patti e siamo pronti a votarla già domani". Lo scrive il ministro degli ... Leggi su corrieredellosport

Massimi47715989 : DI Maio, pronti a votare l.elettorale già domani - Ultima Ora - ANSA - iconanews : DI Maio, pronti a votare l.elettorale già domani - MagazineSC : '@AgenziaGiovani adotterà il Piano di #Sostenibilità. Il direttore generale dell' Agenzia, @mimidemaio: 'Pronti ad… - Giovannimundo1 : @LegaSalvini Conte e di maio la morgese devono essere processati x sterminio di massa del virus sapevano bene eccom… - Mirandola59 : RT @OmbraDuca: Sembra normale che la Basilicata oggi abbia più senatori che deputati? Oppure che abbia 7 senatori con circa 580 mila abitan… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio pronti

Agenzia ANSA

Sono molti i nodi che si affastellano, in vista della ripresa di settembre, per il governo, la sua maggioranza e le Camere. Ma prima di vederli nel dettaglio bisogna partire da un dato di fatto: la ve ...(ANSA) - ROMA, 31 AGO - "Per quanto riguarda la legge elettorale, come ho già ribadito infinite volte, il M5S rispetta sempre i patti e siamo pronti a votarla già domani". Lo scrive il ministro degli ...