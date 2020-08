Covid, da Salvini e Fontana nessuna autocritica: “Lombardia? Fatto più del necessario”. E al comizio strette di mano e assembramenti (Di lunedì 31 agosto 2020) “La Lombardia ha Fatto tutto quello che poteva fare forse anche qualcosa di più”. Non ha dubbi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che questa sera insieme a Matteo Salvini e a Giancarlo Giorgetti ha partecipato a un evento elettorale a Saronno. Si prende gli applausi dei suoi sostenitori che provano a rispettare le distanze, ma l’arrivo del leader leghista dà il via al “liberi tutti”. Niente più distanziamento prima dei selfie di rito. “Non capisco perché Fontana si dovrebbe dimettere”, spiega a margine Salvini riferendosi alla mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni con la sola eccezione di Italia viva. “Ne prendo atto, rispetto gli uomini liberi”, chiosa Salvini. Poi sale sul ... Leggi su ilfattoquotidiano

fanpage : La fake news di Salvini sui migranti che a Lampedusa passeggiano col Covid. Il sindaco: “Indegno” - fattoquotidiano : Salvini: ‘A Lampedusa i migranti passeggiano tra i turisti che poi portano il Covid nelle loro regioni’. Prefettura… - LegaSalvini : #SALVINI: 'SICILIA CHIUDE CENTRO MIGRANTI, BRAVO MUSUMECI' - fattoquotidiano : Covid, da Salvini e Fontana nessuna autocritica: “Lombardia? Fatto più del necessario”. E al comizio strette di man… - Noovyis : (Covid, da Salvini e Fontana nessuna autocritica: “Lombardia? Fatto più del necessario”. E al comizio strette di ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Salvini

Non ha dubbi il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che questa sera insieme a Matteo Salvini e a Giancarlo Giorgetti ha partecipato a un evento elettorale a Saronno. Si prende gli ...Ovviamente con la febbre oltre 37,5°, o con i sintomi del covid, si resterà a casa e si procederà all ... anche per gli studenti", mentre il segretario della Lega, Matteo Salvini, invita il governo a ...