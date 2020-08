Berna punta sui trucchi psicologici per vivere meglio (Di lunedì 31 agosto 2020) vivere in modo sano. Questo è l’obiettivo che lo Stato intende perseguire. A qualunque costo. Leggi su media.tio.ch

Ticinonline : Berna punta sui trucchi psicologici per vivere meglio - LefosseVincenzo : @BlackAn94014619 @AlfredoPedulla @AffariDiCalcio @DiMarzio @BombeDiVlad @_deep_x @AJGNewsOfficial Si ma con l attac… - MRacinic : @dorn328 però se vedi Kulu attaccante in attacco a tre, non può bastarti una quarta punta giovane e stop. o dai per… - MRacinic : @dorn328 ah, ok. a me pare più un ruolo di appoggio alle punte, alla DC o Bernardeschi (ciò che Berna *dovrebbe* es… - Cate1081 : @1411nico Il fatto è che non riescono a piazzare nemmeno un Desciglio o un Rugani visto gli ingaggi e qua parti già… -

Ultime Notizie dalla rete : Berna punta «Il momento è doloroso», ma Zurigo non punta sui «turisti alcolizzati» Ticinonline 'Tagli' sugli InterCity a sud: 'Non è colpa nostra'

Il Dipartimento del territorio replica alle dichiarazioni del governo federale. 'Abbiamo chiesto più volte di spostare il capolinea a Chiasso-Mendrisio' Il Consiglio federale punta l'indice verso Pala ...

Flop dell’app SwissCovid, gli svizzeri non la scaricano

L’uso delle mascherine è ormai per molti svizzeri uno dei punti più importanti della campagna di prevenzione della Confederazione contro l’epidemia di coronavirus. A menzionarlo spontaneamente sono qu ...

Il Dipartimento del territorio replica alle dichiarazioni del governo federale. 'Abbiamo chiesto più volte di spostare il capolinea a Chiasso-Mendrisio' Il Consiglio federale punta l'indice verso Pala ...L’uso delle mascherine è ormai per molti svizzeri uno dei punti più importanti della campagna di prevenzione della Confederazione contro l’epidemia di coronavirus. A menzionarlo spontaneamente sono qu ...