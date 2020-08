Bambina di 7 anni picchiata e violentata dal papà: la mamma sapeva e non ha fatto nulla (Di lunedì 31 agosto 2020) Avrebbe abusato della figlia di sette anni , picchiandola perfino con alcuni attrezzi di casa e arrivando a toccarla e baciarla. Il tutto sarebbe avvenuto sotto gli occhi della moglie , che non ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : E' morta all'ospedale di Massa anche la sorella di 14 anni della bambina di 3 deceduta stamani per la caduta di un… - ikernehogws : wonyoung è troppo una bambina ha letteralmente sedici anni ha la faccia da bambina piccola - emanu1296 : RT @lamogliediJoMo: La famiglia Mikaelson. Insieme per 1000 anni. Vittime dei loro genitori. Segnati da un passato che li ha distrutti. Sal… - leoberthi : RT @ArturoP66023286: Bimba di 3 anni resta impigliata all'aquilone e vola in aria - LinaVadal : RT @paolorm2012: Paralizzata per un incidente stradale, bambina di sei anni incontra per la prima volta il suo cane guida -