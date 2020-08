Amici, un ballerino dell'ultima edizione del talent show si ripresenta ai casting (Di lunedì 31 agosto 2020) Federico Pietrucci, dopo aver abbandonato l'ultima edizione di Amici a causa di un infortunio, si ripresenta ai cast del talent show di Maria De Filippi. Leggi su comingsoon

fainformazione : Valerio Pino e Anna Safroncik: baci mozzafiato in passato Valerio Pino e Anna Safroncik si sono scambiati baci… - fainfocultura : Valerio Pino e Anna Safroncik: baci mozzafiato in passato Valerio Pino e Anna Safroncik si sono scambiati baci… - BITCHYFit : Ballerino di Amici si è sposato in Messico con un’attrice famosa - zazoomblog : ‘Amici’ un ex ballerino del talent è convolato a nozze! (Foto) - #‘Amici’ #ballerino #talent #convolato - VicolodelleNews : ‘#Amici’ #Gossip Ballerino professionista ha trovato l’amore al #CrazyHorse « Il Vicolo delle News… -