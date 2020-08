Amici: ex ballerino attacca la produzione, ma poi si scusa (Di lunedì 31 agosto 2020) Dopo l’indiscrezione che ha visto protagonista l’ex ballerino di Amici, Gennaro Siciliano, per un presunto flirt con Vladimir Luxuria, ”Biccy” ha lanciato un’altra notizia. Pare che il ballerino abbia in passato attaccato duramente la produzione per poi scusarci. GENNARO SICILIANO: L’ATTACCO ALLA produzione DI Amici – Anni fa, Gennaro Siciliano, aveva così parlato della produzione … L'articolo Leggi su dailynews24

BITCHYFit : Ballerino di Amici si è sposato in Messico con un’attrice famosa - zazoomblog : ‘Amici’ un ex ballerino del talent è convolato a nozze! (Foto) - #‘Amici’ #ballerino #talent #convolato - VicolodelleNews : ‘#Amici’ #Gossip Ballerino professionista ha trovato l’amore al #CrazyHorse « Il Vicolo delle News… - GossipItalia3 : Vladimir Luxuria colpo di fulmine con un ex ballerino di “Amici”: «Gennaro è molto dolce!» #gossipitalianews -