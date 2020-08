1 minuto in Borsa 31 agosto 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) (TeleBorsa) – Valori in leggero rialzo per la Borsa di Milano, mentre il resto di Eurolandia viaggia sulla parità. Londra chiusa per festività. Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+3,29%). I più forti ribassi si verificano su Banca Mediolanum, che continua la seduta con -1,09%. Tra le principali materie prime, l’oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.966,2 dollari l’oncia. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciati i Prezzi al Consumo su base annuale, pari a -0,5%. Su base mensile, lo stesso dato si attesta su 0,3%. Questo pomeriggio, in Germania, saranno pubblicati i Prezzi al Consumo. Domani è in programma il dato sul Tasso di Disoccupazione sempre della Germania. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. ... Leggi su quifinanza

