Younes carico sui social: "Concentrato al 100% e pieno di energia" (Di domenica 30 agosto 2020) Termina il settimo giorno di allenamenti nel ritiro di Castel di Sangro. L'attaccante azzurro Amin Younes ha commentato su Twitter il suo stato attuale: "Concentrato 100, focalizzato e pieno di energia". Leggi su tuttonapoli

"Andiamo!". E' carico sui social Amin Younes, probabilmente uno dei calciatori in uscita in casa Napoli, impegnato in questi giorni come tutti nel ritiro di Castel di Sangro. L'esterno tedesco ha post ...