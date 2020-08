Wta 125k Praga 2020: Errani lotta e vince in tre set, flop Bouchard (Di domenica 30 agosto 2020) Il primo turno del Wta 125k di Praga 2020 ha offerto vari scontri dall’elevato valore specifico, fra i quali da segnalare quello fra Sara Errani e Paula Ormaechea, conclusosi sul punteggio di 0-6, 7-5, 7-6(7) in favore della giocatrice italiana. L’azzurra ha approcciato nel peggiore dei modi all’incontro, per poi ritrovare se stessa e dimostrare la propria immensa classe, la quale la caratterizza da ormai oltre un decennio: grande rimonta e pass per il secondo turno conquistato. Il grande flop di giornata è stato rappresentato dalla cocente sconfitta della canadese Eugenie Bouchard, arrivata per mano della messicana Renata Zarazua per 6-0, 7-6(5), un risultato clamoroso per dinamica ed evoluzione dello stesso. Sospese per oscurità le sfide con ... Leggi su sportface

PRAGA – Sara Errani in campo nel tabellone principale del Wta 125k partito ieri sui campi in terra rossa di Praga. La ma ...

