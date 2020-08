Udinese, De Paul può partire: colloqui in corso con il Leeds (Di domenica 30 agosto 2020) L’Udinese sta parlando con la dirigenza del Leeds per la cessione del centrocampista Rodrigo De Paul alla società inglese L’Udinese sta trattando in queste ore con il Leeds per la cessione di Rodrigo De Paul. Lo riportano Sky Sport e il giornalista Mike McGrath. Le due società stanno cercando di trovare un accordo a livello economico per chiudere l’operazione. La cifra si aggira tra i 30 e i 35 milioni di euro. Un accordo tra l’Udinese e il Leeds quindi non è lontano e la trattativa si può chiudere. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Calciomercato | #PremierLeague, #Leeds affondo per #DePaul - kledippi : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Leeds affondo per #DePaul - leedsunited_nyc : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Leeds affondo per #DePaul - S_K_MOORE : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Leeds affondo per #DePaul - only_redblack : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #PremierLeague, #Leeds affondo per #DePaul -