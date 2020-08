Traffico Roma del 30-08-2020 ore 15:30 (Di domenica 30 agosto 2020) Luceverde Roma ancora una buona domenica Ben ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale I maggiori disagi sono causati Tuttavia dal maltempo che si è abbattuto sulla nostra penisola in particolare per il vento forte che ha radicato alberi ho fatto cadere dei rami proprio per alberi sulla carreggiata chiusa via della Marranella altezza di via Graziano Benincasa in direzione della Casilina analoga situazione in via del Fosso di Dragoncello chiusa temporaneamente tra via Agostino Chigi la via Ostiense Per consentire il ripristino del ponteggio di ristrutturazione divelto dal vento forte ricordiamo che da domani lunedì 31 agosto Torneranno in funzione i varchi elettronici delle zone a Traffico limitato diurne di centro storico Tridente e Trastevere la ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 30-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Meteo e traffico in autostrada: temporali e nubifragi al Centro

BO Casalecchio/A1 MI-NA. Nei pressi di Firenze sulla A1 Bologna-Roma (Km 292 – direzione: Milano) code a tratti tra Firenze Impruneta e Bivio A1-Variante. Code a tratti tra Arezzo e Incisa – Reggello.

“Guardia sei tu”: progetto assessorato alle contrade e riqualificazione urbana

La proposta programmatica di Guardia sei tu punta, fra l’altro, alla Bellezza, dato che il borgo guardiese ha tutte le caratteristiche per essere la Bella e straordinaria gemma del Sud e di tutto il c ...

