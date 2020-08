Sampdoria, Damsgaard si presenta: «Ho avuto impressioni positive fin da subito» (Di domenica 30 agosto 2020) Il centrocampista della Sampdoria, Mikkel Damsgaard, si è presentato ai microfoni dei canali ufficiali del club Mikkel Damsgaard, centrocampista della Sampdoria, si è presentato ai microfoni dei canali ufficiali del club doriano. Ecco le sue parole: impressioni – «Ho avuto fin da subito impressioni positive, quando sono venuto qui in inverno. Ci sono tante ottime persone che lavorano per il club e tutti sembravano essere estremamente motivati a essere qui. L’energia che mi hanno trasmesso le persone e i giocatori è davvero positiva». NORDSJAELLAND – «Il mio club precedente mi ha aiutato a emergere e arrivare qui. Sono molto orgoglioso di ... Leggi su calcionews24

