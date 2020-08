Roma, Via Ponzio Comino: Con la scusa dell’elemosina tentano di rapinare un anziano (Di domenica 30 agosto 2020) Roma – Era già stata fatta una segnalazione al 112 NUE, ma gli agenti del Commissariato Tuscolano in servizio in abiti civili per le prevenzione e repressione dei reati predatori si trovavano proprio in via Ponzio Comino ed hanno proceduto, in flagranza di reato, all’arresto delle due donne. La 31enne e la 35enne, con la scusa di chiedere l’elemosina si sono avvicinate avvicinate ad un anziano signore, poi lo hanno strattonato gli hanno aperto il borsello portandogli via il portamonete. Le due donne, che non sono riuscite nel loro intento poiché nella concitazione facevano cadere a terra il portamonete, sono state immediatamente bloccate dagli agenti ed arrestate per tentata rapina aggravata in concorso. Roma, Via Ponzio ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultimata la schiusa delle uova deposte sulla spiaggia di Fondi, il 17 luglio scorso, da una tartaruga Caretta Caretta, le ultime tartarughine sono state aiutate a raggiungere il mare. C'era un tempo t ...

Su 13mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) e con link dalla Sardegna (circa 40%). Nel conteggio totale risultano ...

