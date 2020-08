Pagelle F1, GP Belgio Spa 2020: il solito Hamilton. Ferrari, quanti problemi (Di domenica 30 agosto 2020) Le Pagelle del Gran Premio del Belgio, valevole per il settimo appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1. no di squadra Valtteri Bottas e a Max Verstappen, terzo. Appena fuori dal podio c’è Daniel Ricciardo, che ha tentato di recuperare disperatamente negli ultimi giri. Fuori dalla zona punti le due Ferrari, con Sebastian Vettel tredicesimo e Charles Leclerc quattordicesimo dopo una gara disastrosa dal punto di vista delle macchine. LE Pagelle DELLA GARA Lewis Hamilton 9.5 Stavolta al britannico non serve la gara perfetta per centrare il successo. Le gomme, nel finale, non lo assistono più, ma Lewis gestisce bene gli ultimi giri e conquista ancora il punteggio pieno, grazie anche a un Bottas poco aggressivo. Valtteri ... Leggi su sportface

sportface2016 : #F1 #BelgianGP - Le pagelle della gara - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Formula 1, Gp del Belgio: le pagelle. Hamilton impeccabile. Ferrari indecorose - leggoit : Formula 1, Gp del Belgio: le pagelle. Hamilton impeccabile. Ferrari indecorose - infoitsport : F1, Gp del Belgio: le pagelle delle prove. Ferrari disastrose - TweetNotizie : F1, Gp del Belgio: le pagelle delle prove. Ferrari disastrose -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Belgio F1, Gp del Belgio: le pagelle delle prove. Ferrari disastrose Leggo.it F1, Gp del Belgio: le pagelle delle prove. Ferrari disastrose

Le pagelle dopo le prove del Gp di formula 1 del Belgio. UP MERCEDES – Pure in Belgio, ma era soltanto una semplice formalità, si conferma 3 categorie superiore rispetto alle altre competitor. Che, po ...

Pagelle Europei ciclismo 2020: Giacomo Nizzolo svolta la carriera. Van der Poel sbaglia i tempi, Van Avermaet tanto fumo

Per il terzo anno di fila l’Italia ha vinto gli Europei di ciclismo grazie ad una volata emozionante di Giacomo Nizzolo: il bi-campione nazionale si è imposto al fotofinish sul francese Arnaud Demare, ...

Le pagelle dopo le prove del Gp di formula 1 del Belgio. UP MERCEDES – Pure in Belgio, ma era soltanto una semplice formalità, si conferma 3 categorie superiore rispetto alle altre competitor. Che, po ...Per il terzo anno di fila l’Italia ha vinto gli Europei di ciclismo grazie ad una volata emozionante di Giacomo Nizzolo: il bi-campione nazionale si è imposto al fotofinish sul francese Arnaud Demare, ...