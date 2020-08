Milan, Sky: “Fatta per Tonali, prestito con diritto di riscatto”. Le cifre dell’operazione (Di domenica 30 agosto 2020) Sandro Tonali sembra ormai ad un passo dal Milan. A confermare tutto è Sky Sport, che entra anche nei dettagli: i rossoneri sono pronti ad acquisire il centrocampista classe 2000 del Brescia con un’operazione dal valore complessivo di oltre 30 milioni di euro. Alle Rondinelle andrebbero dieci milioni per il prestito e venti milioni (più eventuali bonus) per il riscatto del giocatore che nelle prossime ore potrebbe ufficialmente vestire la maglia rossonera. Milan, fatta per Tonali! 10 milioni per il prestito + 20 con bonus per il riscatto! 🔴⚫️ @SkySport #Tonali #Milan #transfer– – –🔸https://t.co/M2YuQXzwe4🔹https://t.co/9V7JRQfPIU⚽️ https://t.co/tG6AydAKoX — ... Leggi su sportface

