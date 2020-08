L’Italia costretta a risarcire i migranti per averli respinti in Libia (Di domenica 30 agosto 2020) Atterrano a Fiumicino i cinque eritrei che erano stati respinti nel 2009 in Libia e poi erano rimasti bloccati in Israele dove non avevano potuto chiedere asilo. Leggi Leggi su internazionale

nuvolar97330681 : RT @FabriSovranista: @GiorgiaMeloni @Musumeci_Staff La nostra Guardia Costiera costretta a intervenire ogni volta a causa dei comportamenti… - paolacorrenti : RT @FabriSovranista: @GiorgiaMeloni @Musumeci_Staff La nostra Guardia Costiera costretta a intervenire ogni volta a causa dei comportamenti… - iolanda_pitti : RT @FabriSovranista: @GiorgiaMeloni @Musumeci_Staff La nostra Guardia Costiera costretta a intervenire ogni volta a causa dei comportamenti… - FabriSovranista : @GiorgiaMeloni @Musumeci_Staff La nostra Guardia Costiera costretta a intervenire ogni volta a causa dei comportame… - FrancescoFoschi : La professione della difesa dei diritti costretta all’estremo sacrificio di #EbruTimtik perché in un’odiosa dittat… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Italia costretta Frosinone-Pordenone, si gioca l'andata di semifinale (ore 21) ciociariaoggi.it