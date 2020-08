Italia, Mancini: “Si parte con ancora più carica. Vogliamo arrivare in finale” (Di domenica 30 agosto 2020) “Si parte con ancora più carica perché non giocando da tanto c’è ancora più voglia. Adesso la Nations League che è molto importante per il ranking e Vogliamo andare in finale“. Roberto Mancini ha parlato in occasione dell’inizio del primo raduno della Nazionale Italiana dopo il lungo stop per emergenza coronavirus. Gli azzurri scenderanno in campo nei prossimi giorni per i due impegni di Nations League contro Bosnia e Olanda.“Per me è stato un piacere tornare a Coverciano e rivedere i ragazzi – ha affermato il commissario tecnico -. Abbiamo fatto tutti i test e dopo la risposta tutti a cena. Fortunatamente tutti sono risultati negativi. Le cose stanno migliorando e spero che al più ... Leggi su sportface

SkySport : Nazionale, tutti negativi al Covid i 35 convocati di Mancini per Bosnia e Olanda - DiMarzio : #Italia, l'elenco dei convocati del ct #Mancini per le gare di #NationsLeague - sportface2016 : #Italia - Le parole del ct #Mancini da #Coverciano - laziopress : Italia, Mancini sorride: tutti negativi al test per il Covid-19 - laziopress : -