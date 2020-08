Inter, in 8 sul mercato. E coi soldi caccia a Ndombélé e Kanté (Di domenica 30 agosto 2020) Il cartello "vendesi" è lì in bella mostra. Perché per finanziare la caccia al top player l'Inter è pronta anche ad aprire la raccolta fondi. Tutto in poco tempo: il mercato post Covid sarà più ... Leggi su gazzetta

tancredipalmeri : Antonio Conte a beIN Sports alla domanda sull’incontro sul suo futuro: “Sono stato molto orgoglioso di essere stato… - Inter : ?? | SVANTAGGIO 33' - Punizione calciata da Banega, sul secondo palo salta più in alto di tutti De Jong che di test… - tancredipalmeri : Conte non ha posto alcuna questione di mercato come pregiudiziale. Il mercato nella riunione con la società non c’e… - CalcioWeb : Rivoluzione #Inter, in 8 sul #mercato. E dalle cessioni #Conte avrà il tesoretto per i big [FOTOGALLERY] - - caput88 : @_Mj91_ @90ordnasselA I giornalisti dovrebbero semplicemente dire che tonali non va all'Inter, perché l'Inter lo ha… -