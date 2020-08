Incentivi auto verso l’esaurimento per i modelli diesel e benzina, scenario da click day il 1° settembre (Di domenica 30 agosto 2020) Le prenotazioni dei bonus sono bloccate, ma i contratti si possono stipulare lo stesso. Solo il 1° settembre gli acquirenti sapranno se sono stati ammessi. Ma forse gli esclusi potranno rientrare in un secondo momento Leggi su ilsole24ore

NicolaPorro : Il #Governo lavora con la Francia per i #tamponi in entrata e in uscita ma nessuno dice che ieri c’è stato un solo… - atestaltasempre : RT @NicolaPorro: Il #Governo lavora con la Francia per i #tamponi in entrata e in uscita ma nessuno dice che ieri c’è stato un solo decesso… - laDiscussioneQ : Mercato auto. Fiom Cgil: bene la crescita per Fca, ma servono più tutele e incentivi per i lavoratori… - Carmeli33392291 : RT @NicolaPorro: Il #Governo lavora con la Francia per i #tamponi in entrata e in uscita ma nessuno dice che ieri c’è stato un solo decesso… - lillydessi : Incentivi auto verso l’esaurimento per i modelli diesel e benzina, scenario da click day il 1° settembre - Il Sole… -