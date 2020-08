Hamilton Magnifico Rettore nell’Università della F1: Ferrari bocciata all’appello di Spa (Di domenica 30 agosto 2020) Una gara dominata dal primo all’ultimo giro, da quando si sono spenti i semafori iniziali, resistendo agli attacchi dei rivali, al rientro dopo la Safety car per il brutto incidente Giovinazzi-Russell. Lewis Hamilton vince il Gp del Belgio in qualità di Magnifico Rettore di quella che è considerata l’Università della Formula 1: il campione in carica firma la vittoria numero 89 in carriera, a meno due da Schumacher al quale strappa il record di maggior numero di km passati in testa, scollinando quota 24.144. Pool/Getty ImagesIl pilota britannico completa un weekend pazzesco nel quale parte dalla pole position, amministra la gara con semplicità e perde il giro veloce solo nel finale in favore di un pazzesco Ricciardo. A Bottas un secondo posto amaro, dal quale è stato ... Leggi su sportfair

