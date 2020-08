Gp Belgio, trionfo Hamilton: "Gara difficile, ho faticato" (Di domenica 30 agosto 2020) SPA - " Non è stata una Gara semplice, ho fatto un paio di bloccaggi che hanno portato a delle vibrazioni. Ho faticato un po', ma è stata una giornata perfetta per noi ". Lo ha detto Lewis Hamilton al ... Leggi su corrieredellosport

