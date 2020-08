Federico Fashion Style, la compagna: “Io e mia figlia positive al Covid” (Di domenica 30 agosto 2020) Non solo Federico Fashion Style, ma anche la sua compagna Letizia e sua figlia Sophie sono risultate positive al Coronavirus. È stata la stessa donna a comunicare la notizia ai suoi follower, tramite un lungo messaggio pubblicato attraverso le storie del suo profilo Instagram. «Dato che siete davvero infinite le persone che tramite messaggio ogni giorno mi chiedete come va, e soprattutto volete va, soprattutto volete sapere i risultati dei tamponi… è giusto che vi aggiorni dato che una bella parte di voi ogni giorni ci dimostra infinito affetto», ha iniziato a spiegare la compagna del famoso parrucchiere. La positività al Coronavirus «Sia io che Sophie siamo risultate positive», ha poi annunciato ... Leggi su velvetgossip

HuffPostItalia : Federico Fashion Style: “Sono partito dalla Sardegna con la febbre, ma sulla nave nessun controllo” - BITCHYFit : Federico Fashion Style in quarantena: anche la moglie e la figlia hanno il Covid-19 - wordsoverwalls : Mio padre ha detto che Federico fashion style parla come Brignano quando fa la voce da donna and now I can’t unhear it - skam6851 : RT @erofecesari: visto che in tendenza c’è un certo federico fashion style, voglio ricordarvi dello stile del nostro federico #vogliamoskam… - zazoomblog : Federico Fashion Style positivo al Covid: arrivano i risultati dei tamponi alla compagna e alla figlia - #Federico… -