Febbre Ibra, via libera di Elliott per Tonali (Di domenica 30 agosto 2020) Il rientro dello svedese e la trattativa per il talento del Brescia accendono l'entusiasmo del tifosi. Vicinissimi anche Diaz e Bakayoko. Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Febbre Ibra Febbre Ibra, via libera di Elliott per Tonali Quotidiano.net