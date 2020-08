F1, GP Belgio 2020, Leclerc: “Non nascondo la mia frustrazione, a Monza sarà dura” (Di domenica 30 agosto 2020) “Sarà molto difficile a Monza. Per Mugello e Imola c’è qualche speranza, ma Monza per adesso la vedo veramente dura. Oggi non è facile commentare, non so cosa aggiungere a quanto visto. Veramente una brutta gara, dobbiamo fare qualcosa“. Lo ha detto Charles Leclerc, al termine del Gran Premio del Belgio 2020, chiuso dal pilota della Ferrari con un deludente quattordicesimo posto: “In macchina ho provato a dare il massimo – aggiunge il monegasco ai microfoni di Sky Sport – Non ho nascosto la mia frustrazione col box per due pit stop troppo lenti e per come fatichiamo a superare“. Leggi su sportface

