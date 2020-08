Esplode il veliero dei migranti: 6 dispersi, feriti 2 soccorristori (Di domenica 30 agosto 2020) Francesca Galici veliero con migranti a Isola Capo Rizzuto - dal sito lacnews24.itProblemi al largo delle coste calabres dove un veliero con a bordo migranti ha prima preso fuoco e poi è esploso durante i soccorsi Per cause ancora da accertare, questa mattina si è verificata un'esplosione a bordo di un veliero al largo di Crotone. L'imbarcazione trasportava circa 20 migranti ed erano in corso le operazioni di trasbordo su un'unità della Guardia di Finanza accorsa sul posto per portare i migranti in porto. L'esplosione si è verificata nella zona di mare prospiciente Praialonga e nell'area è arrivato anche un elicottero della Guardia Costiera. Sono momenti concitati questi al largo delle coste crotonesi dove sono in corso le ... Leggi su ilgiornale

