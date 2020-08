De Laurentiis: “Calcio italiano da rivedere. Partenza impossibile con questi debiti” (Di domenica 30 agosto 2020) "Il calcio italiano va rivisto, servono nuove regole". Ne è convinto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il numero uno del club partenopeo, infatti, ha spiegato il suo punto di vista sulla situazione del calcio italiano, alle prese con la riPartenza dopo la grave emergenza legata al Coronavirus. Uno spettro che continua a far paura. Queste le sue parole riportate da Goal.com: "Serve rispetto per i tifosi, i campionati devono avere la priorità ma invece sembriamo dei dipendenti dell'UEFA: Ceferin esiste in funzione dei paesi e dei club, non il contrario. I casi di contagio aumentano, in Francia e Spagna sono tornati i focolai, il vaccino è lontano e dobbiamo capire se lavoriamo per la Nazionale di Mancini o per i tifosi napoletani, la Juve per i tifosi juventini e così via. Ci sono ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : De Laurentiis: 'Calcio italiano da rivedere. Partenza impossibile con questi debiti' - - SSCNapoliFeed : Napoli, De Laurentiis all’attacco: “Calcio da cambiare” - 100x100Napoli : #DeLaurentiis dice la sua sul momento del calcio europeo - Spazio_Napoli : - sportli26181512 : De Laurentiis: “#Napoli unico club senza debiti. Calcio italiano da cambiare': Le dichiarazioni del presidente azzu… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis “Calcio Napoli, Mertens: “Con De Laurentiis è come stare sulle montagne russe. Vi racconto cosa mi ha spinto a restare qui…” Il Corriere del Pallone