Coronavirus, il progetto Ue per non chiudere le frontiere: tamponi ai confini e su voli in partenza e arrivo (Di domenica 30 agosto 2020) Francia, Spagna, Italia e Germania sono i paesi coinvolti nel progetto europeo per scongiurare il blocco dei voli e la chiusura delle frontiere. Ecco cosa prevede Effettuare tamponi sia in entrata che in uscita per tutti i voli in arrivo e in partenza per Germania, Spagna, Francia e Italia. È in sintesi la linea guida … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

figliodeifiori : @Beatrix_aka_BM @danieledv79 La verità ti fa male... Lo sooooooooo - davidedionisi_ : RT @vaticannews_it: #30agosto #Nelmondo #Uganda #FondazioneCorti: “La #pandemia sta esasperando le diseguaglianze' @MinofHealthUG @GovUgand… - vaticannews_it : #30agosto #Nelmondo #Uganda #FondazioneCorti: “La #pandemia sta esasperando le diseguaglianze' @MinofHealthUG… - Agamenandros : RT @Acidelius: L’ISS sta realizzando in questi mesi un progetto di sviluppo di kit diagnostici rapidi per il dosaggio di anticorpi e antige… - Paolo65497103 : RT @Acidelius: L’ISS sta realizzando in questi mesi un progetto di sviluppo di kit diagnostici rapidi per il dosaggio di anticorpi e antige… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus progetto Coronavirus, il progetto Ue: tamponi sui voli in partenza e arrivo per non chiudere le frontiere Leggo.it Il piano di Crisanti per effettuare 300mila tamponi al giorno

Uno studio per un «piano nazionale di sorveglianza» sul coronavirus, per quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90.000 a 300.000 al giorno, è stato chiesto dal Ministero della salute al microbiolog ...

Coronavirus, Claudio Bisio racconta il drammatico addio alla madre

Claudio Bisio si è raccontato a cuore aperto nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove tra le altre ha anche ricordato i drammatici momenti vissuti durante il periodo del lockd ...

Uno studio per un «piano nazionale di sorveglianza» sul coronavirus, per quadruplicare il numero di tamponi, da 75-90.000 a 300.000 al giorno, è stato chiesto dal Ministero della salute al microbiolog ...Claudio Bisio si è raccontato a cuore aperto nel corso di una recente intervista al Corriere della Sera, dove tra le altre ha anche ricordato i drammatici momenti vissuti durante il periodo del lockd ...