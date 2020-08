Corona virus: Italia, 24205 attualmente positivi a test (+1049 in un giorno) con 35477 decessi (4) e 208536 guariti (312). Totale di 268218 casi (1365) Dati della protezione civile (Di domenica 30 agosto 2020) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 24205 attualmente positivi a test (+1049 in un giorno) con 35477 decessi (4) e 208536 guariti (312). Totale di 268218 casi (1365) <small class="subtitle">Dati della protezione civile</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie

