Conte: niente più lockdown, la situazione è sotto controllo (Di domenica 30 agosto 2020) Non ci sarà un nuovo lockdown. Ne è certo il Premier Giuseppe Conte che, in un’intervista al Corriere della Sera, fa il punto della situazione sulla pandemia da Covid-19 al rientro dalle vacanze estive. Una dichiarazione che stride con quanto affermato dal Presidente francese Emmanuel Macron che, nei giorni scorsi, ha prefigurato la possibilità di una nuova quarantena. Nella lunga intervista concessa al quotidiano di Via Solferino, il Primo Ministro ha però toccato anche altri punti, legati all’attualità pandemica e non solo. Si è parlato di Recovery Fund e dei prossimi passi da fare per decidere come spendere gli oltre 200 miliardi che arriveranno da Bruxelles. Non è poi mancato un accenno all’inizio dell’anno scolastico, alla situazione dei ... Leggi su quifinanza

Non ci sarà un nuovo lockdown. Ne è certo il Premier Giuseppe Conte che, in un'intervista al Corriere della Sera, fa il punto della situazione sulla pandemia da Covid-19 al rientro dalle vacanze estiv ...

Tragedia a Marina di Massa: muoiono due sorelline in un campeggio

Colpite da un albero caduto stamani presto durante un nubifragio. Avevano 3 e 14 anni ed erano di origine marocchina. Il cordoglio dell'Italia intera. Conte: "Forte, commosso abbraccio a genitori e fa ...

