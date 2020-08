Chi sono e cosa fanno i referenti Covid a scuola (Di domenica 30 agosto 2020) Da quest’anno a scuola sarà presente il referente Covid, previsto dalle istruzioni diramate dall’Istituto Superiore di Sanità e che deve far parte del personale scolastico interno: può essere un docente, un segretario, un amministrativo o un addetto alla pulizia e al controllo. Il Messaggero spiega che questo ruolo può essere ricoperto dallo stesso dirigente scolastico. Secondo le istruzioni dell’Istituto superiore della Sanità (Iss), il referente deve allertare i genitori qualora un ragazzo presenti sintomi sospetti in orario scolastico e deve mantenere un filo diretto con i medici della Asl per eventuali dubbi, ma anche per monitorare le assenze in classe. Nel caso in cui in una classe, ad esempio, si superasse il tetto del 40% di assenze, il referente dovrà ... Leggi su nextquotidiano

