Il caso Almasri e la ragion di Stato | da Aldo Moro e Mattarella a Giorgia Meloni

“ Adesso le dico un segreto, quando venne in Italia Arafat per i funerali di Berlinguer, nei suoi confronti c’era un ordine di cattura emesso dal giudice Mastelloni. Avevamo paura che ci arrestassero Arafat, e io, allora ero presidente del Senato, lo nascosi insieme ai suoi all’interno dell’allora mio appartamento al Senato, e depistammo i carabinieri che avevano avuto l’ordine dal giudice Mastelloni di eseguire il mandato di cattura. Adesso lo si può dire” (Francesco Cossiga, Report, 27 aprile 2003). Il segreto di Stato: se il governo lo avesse posto, il caso Almasri, si sarebbe chiuso nel giro di pochi giorni? Sul piano politico non so, ma su quello giudiziario, di certo sì. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il caso Almasri e la ragion di Stato: da Aldo Moro e Mattarella a Giorgia Meloni

