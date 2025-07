Tangenziale Nord chiude lo svincolo | disagi in vista

Disagi in vista per gli automobilisti che venerdì 18 luglio percorreranno la tangenziale Nord da Monza: per dei lavori di ammodernamento delle barriere antirumore, chi dalle 22 di giovedì 17 alle 5 di venerdì 18 luglio percorrerĂ la strada da Monza verso Rho, sarĂ obbligato ad uscire allo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Incidente tra auto e furgone all'ingresso della tangenziale Nord: traffico bloccato sulla Milano Meda - Incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 30 aprile, all'entrata della Tangenziale Nord di Paderno Dugnan, nel tratto compreso della Milano-Meda.

Tangenziale Nord, chiude lo svincolo: disagi in vista, ecco quando - Disagi in vista per gli automobilisti in transito sulla A52 Tangenziale Nord di Milano. Per consentire interventi di manutenzione alle barriere antirumore, dalle 23:00 di venerdì 9 maggio alle 6:00 di sabato 10 maggio sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Bollate-Novate per chi proviene da Rho.

Tangenziale Milano, chiude l’ingresso nord da via Palmanova: da ... - Dalle 22 di domani, venerdì 16 febbraio, fino alle 5 del mattino di lunedì 19 febbraio sarà chiuso l'ingresso da via ... Secondo ilgiorno.it

Tangenziale, tamponamento e caos - MSN - Tre feriti non gravi ma caos con strada bloccata per alcune ore e forti disagi al traffico ieri verso le 11 sulla tangenziale nord. Da msn.com