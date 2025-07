S tanco di stare in piedi, dopo aver osservato quadri per ore, il turista visitatore decide di sedersi per riposarsi. Ma quella dove si appoggia, non è una sedia qualunque, ma una sedia d’autore, creata con Swarovski, che fa parte della mostra allestita nel Museo di Palazzo Maffei a Verona. Sedia, peraltro, fragile e preziosa, che si spacca sotto il suo peso. L’episodio, ripreso dalle telecamere, non è un caso isolato: poco lontano, agli Uffizi di Firenze, un altro visitatore insegue il selfie perfetto davanti a un ritratto del Settecento e, scivolando, danneggia il dipinto. Selfie fatale: due turisti distruggono sedia ricoperta di Swarovski in un museo di Verona X Quando la visita al Museo diventa disastro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

C'era bisogno di regole, non bastava il buon senso? Evidentemente no