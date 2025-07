Italia-Serbia oggi Mondiali pallanuoto 2025 | a che ora e dove vederla gratis in diretta

Partita da non perdere ai Mondiali di pallanuoto 2025. Oggi, lunedì 14 luglio, l'Italia, nella seconda partita del girone A, affronta la Serbia, campionessa olimpica in carica a Parigi 2024, vincitrice della medaglia d'oro anche a Tokyo 2021 e a Rio de Janeiro 2016 e sempre a medaglia da Atene. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: italia - serbia - mondiali - pallanuoto

Pallamano: i convocati dell’Italia per le sfide contro Spagna e Serbia per gli Europei 2026 - In vista delle sfide decisive per la qualificazione agli Europei 2026 di pallamano, la nazionale italiana del DT Bob Hanning ha iniziato il suo raduno a Fasano (Brindisi) per preparare i duelli contro Spagna – in casa – e Serbia, ultima prova del Gruppo 4 che si terrà in trasferta.

Pallamano, l’Italia lotta contro la Spagna ma cede nelle qualificazioni agli Europei: si decide tutto in Serbia - L’Italia ha lottato in maniera leonina per un tempo e mezzo contro la fortissima Spagna, poi nel finale di un incontro molto combattuto ha dovuto alzare bandiera bianca contro la formazione capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.

LIVE Serbia-Italia, Qualificazioni Europei pallamano 2026 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43: Non ci sono dubbi: quella di Kraljevo è una partita cruciale per garantire l’accesso alla fase finale degli Europei.

L’Italia del Setterosa inizia con una grande vittoria il suo percorso ai Mondiali di pallanuoto a Singapore. Dopo un avvio equilibrato, le azzurre hanno saputo alzare il ritmo e dominare gli ultimi due quarti, imponendosi con un netto 14-9 sulla Nuova Zelanda. S Vai su Facebook

Mondiali a Singapore: calendario maschile, esordio con la Romania Vai su X

Italia-Serbia oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, tv, streaming; Dove vedere Italia-Serbia ai Mondiali di pallanuoto; Mondiali di pallanuoto, il Settebello parte subito bene: travolta la Romania.

Dove vedere Italia-Serbia ai Mondiali di pallanuoto - Oggi il Settebello sfida la Serbia in una partita che vale il primato del girone al Mondiale di Singapore. Lo riporta corriere.it

Sport oggi in tv, la programmazione di oggi: Tour de France e Italia-Serbia di pallanuoto - Tutti gli eventi sportivi odierni, dal Tennis al Rugby, in diretta sulle principali emittenti TV ... Da sport.virgilio.it