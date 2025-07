Stiamo predando gli squali e la loro sopravvivenza è a rischio

È il 1975, il compositore americano John Williams realizza la colonna sonora di un film di Steven Spielberg e da quel momento una semplice e martellante sequenza di due note diventa un simbolo ansiogeno universale, incarnazione acustica di un pericolo mortale in agguato. Chissà se, nei cinquant’anni trascorsi, anche gli squali hanno sviluppato un loro riferimento acustico che li metta in allarme quando all’orizzonte compare la minaccia umana. Perché questa è la situazione attuale: più di un terzo delle specie di squali esistenti (circa cinquecento in totale) è a rischio estinzione, e il numero di esemplari uccisi dall’uomo o per conseguenza delle attività dell’uomo è impressionante. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Stiamo predando gli squali e la loro sopravvivenza è a rischio

